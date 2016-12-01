Самолет НАТО следит за ракетными стрельбами возле Крыма - СМИ

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения подлетел к зоне украинских ракетных стрельб рядом с Крымом.

Самолет НАТО Е-3А "АВАКС" наблюдал за стрельбами возле Крыма

Самолет НАТО Е-3А "АВАКС" в четверг, 1 декабря, осуществляет наблюдение за ситуацией в аннексированном Крыму на фоне проводимых Украиной ракетных стрельб к западу от полуострова, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации, сообщает "Интерфакс".

Согласно их информации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO07, вылетевший с базы Гайленкирхен в Германии, в настоящее время находится в воздушном пространстве Румынии близ Черного моря. "АВАКС" ведет разведку, наблюдая за возможными действиями.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

Накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.

25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.