Топ Новости
<
>

С весны крымчан будут отправлять на службу армию в любой регион России

12 января в 03:59

РФ обещает сохранить за крымчанами права отсрочки, выданные еще до оккупации.

Армия РФ
Весной крымчан могут отправить служить хоть на Курилы
Призывников из оккупированного Россией Крыма уже в этого года начнут отправлять на службу в армию в различные регионы РФ за пределами полуострова. Отправка начнется уже во время весеннего призыва.

До этого оккупационные власти также призывали крымчан в армию РФ, однако оставляли служить на полуострове.

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Василий Тонкошкуров, сообщает РИА "Новости".

При этом крымчанам обещают сохранить отсрочки от службы, выданные по украинским законам.

Читайте также: Стало известно, когда ожидать первое решение международного трибунала по Крыму

Ранее сообщалось, что в соответствии с принятой резолюцией ООН о правах человека в оккупированном Крыму, российским оккупантам запрещено призывать в вооруженные силы жителей украинского полуострова

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги Крым оккупация служба Россия армия Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости