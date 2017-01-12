С весны крымчан будут отправлять на службу армию в любой регион России

РФ обещает сохранить за крымчанами права отсрочки, выданные еще до оккупации.
До этого оккупационные власти также призывали крымчан в армию РФ, однако оставляли служить на полуострове.
"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Василий Тонкошкуров, сообщает РИА "Новости".
При этом крымчанам обещают сохранить отсрочки от службы, выданные по украинским законам.
Ранее сообщалось, что в соответствии с принятой резолюцией ООН о правах человека в оккупированном Крыму, российским оккупантам запрещено призывать в вооруженные силы жителей украинского полуостроваРИА Новости