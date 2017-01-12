С весны крымчан будут отправлять на службу армию в любой регион России

РФ обещает сохранить за крымчанами права отсрочки, выданные еще до оккупации.

Весной крымчан могут отправить служить хоть на Курилы

Призывников из оккупированного Россией Крыма уже в этого года начнут отправлять на службу в армию в различные регионы РФ за пределами полуострова. Отправка начнется уже во время весеннего призыва.

До этого оккупационные власти также призывали крымчан в армию РФ, однако оставляли служить на полуострове.

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Василий Тонкошкуров, сообщает РИА "Новости".

При этом крымчанам обещают сохранить отсрочки от службы, выданные по украинским законам.

Ранее сообщалось, что в соответствии с принятой резолюцией ООН о правах человека в оккупированном Крыму, российским оккупантам запрещено призывать в вооруженные силы жителей украинского полуострова