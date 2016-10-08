С начала суток террористы более 20 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

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Противник применил гранатометы и минометы.

В зоне АТО боевики снова нарушили тишину Госпогранслужба Украины

С начала этих суток в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 24 случая открытия огня по украинским позициям со стороны боевиков, сообщает вечером 8 октября пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении противник совершил 20 обстрелов, среди которых 7 – из минометов 120 мм и 82 мм калибров в направлении Широкино, Водяного, Красногоровки. Остальные нарушения "режима тишины" с участием оккупантов зафиксированы из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вблизи Марьинки и Старогнатовки.

На Донецком направлении под вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали Авдеевка и Каменка. Также противник противник вел огонь и в районе Крымского, Новозвановка на Луганском направлении.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

Тем ни менее, накануне, 7 октября СММ ОБСЕ подтвердила завершения разведения сил в одной из "зон безопасности" в Донбассе у Петровского.