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В Донецке боевик "ДНР" угрожал наблюдателям ОБСЕ

8 октября в 17:48

После угроз наблюдатели безуспешно попробовали связаться с "ДНР".

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Боевик угрожал открыть огонь по наблюдателям
Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевик "ДНР" прогнал наблюдателей ОБСЕ с шахты "Октябрьская" (район вблизи ДАП-ред.) в Донецке, куда они приехали, чтобы проверить свою камеру видеонаблюдения.

"Около 17:45 наблюдатели зашли в башню штольни. В это время на верхнем этаже послышалось движение. Наблюдатели громко представились на русском языке, а в ответ послышался мат", - говорится в отчете ОБСЕ от 7 октября.

Затем боевик "ДНР" крикнул: "ОБСЕ, убирайтесь или я буду стрелять!"

Сотрудники миссии немедленно вышли из башни и сели в автомобили. Там они безуспешно попробовали связаться с "ДНР" в Донецке и через 15 минут покинули место.

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Боевики террористической организации "ДНР" подвергли обыску автомобили патруля мониторинговой миссии ОБСЕ, угрожая его членам применением оружия.

Напомним, в июне наблюдатели СММ ОБСЕ попали под минометный обстрел возле поселка Водяное в  94 км от оккупированного Донецка.

Террористы группировок "ДНР" и "ЛНР" не только регулярно нарушают Минские соглашения, но и препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Наблюдатели неоднократно подвергались обстрелам, террористы периодически отключают оборудование ОБСЕ, а также сбивают беспилотники Мониторинговой миссии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ ДНР Донецк боевик террористы угрожать
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