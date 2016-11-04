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Розенко рассказал, когда жители оккупированных территорий получат пенсии

4 ноября в 22:08

Сейчас Пенсионный фонд не обслуживает территории ОРДЛО.

пенсия
Жители ОРДЛО получат пенсии только после деоккупации
Наталья Шевченко, ZN.UA

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получат пенсию за все время пребывания под оккупацией "ДНР" и "ЛНР" только после возвращения этих территорий под контроль правительства Украины, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко.

"Жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" смогут получить пенсии в полном объеме за все время проживания в оккупированной зоне при условии ее перехода под контроль Украины",- отметил Розенко, сообщает "Укрінформ"

Он добавил, что сейчас Пенсионный фонд не обслуживает оккупированные территории.

Розенко также отметил, что внутренне перемещенные лица имеют возможность оформить и получать пенсионные выплаты.

"Теперь на них, как и на других граждан Украины, распространилась возможность оформить или пересчитать пенсию в любом удобном для себя отделении Фонда. Более того, они первыми получают электронные пенсионные удостоверения, которые одновременно являются карточками для получения ежемесячных выплат за потерю трудоспособности", - заявил Розенко.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в Украине пенсию можно будет оформить без привязки к месту жительства или работы.

По материалам: Укринформ
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Тэги пенсии Украина оккупация ЛНР ДНР
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