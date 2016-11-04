В правительстве планируют выплатить январские пенсии перед Новым годом

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В прошлом году пенсионерам уже выплачивали пенсии наперед. Намерены закрепить практику.

Пенсионерам дадут деньги до Нового года Наталья Шевченко, ZN.UA

Правительство планирует выплатить январские пенсии в конце декабря 2016 года, как это произошло в прошлом году, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я не исключаю, что пенсионные выплаты, кто мы должны обеспечить в январе 2017 года, мы будем осуществлять до Нового года", - сказал Розенко.

Напомним, что правительство планировало в 2016 году повысить минимальные пенсии на 12% при ожидаемой инфляции в 12%. Однако затем в госбюджет были внесены изменения, социальные стандарты выросли на 6% с 1 мая и поднимутся еще на 10% с 1 декабря.

В 2017 году минимальные пенсии также планируется повысить на 10%.