В правительстве планируют выплатить январские пенсии перед Новым годом

В прошлом году пенсионерам уже выплачивали пенсии наперед. Намерены закрепить практику.
"Я не исключаю, что пенсионные выплаты, кто мы должны обеспечить в январе 2017 года, мы будем осуществлять до Нового года", - сказал Розенко.
Напомним, что правительство планировало в 2016 году повысить минимальные пенсии на 12% при ожидаемой инфляции в 12%. Однако затем в госбюджет были внесены изменения, социальные стандарты выросли на 6% с 1 мая и поднимутся еще на 10% с 1 декабря.
В 2017 году минимальные пенсии также планируется повысить на 10%.ZN.UA