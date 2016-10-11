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РосСМИ получили указание замалчивать дело Сущенко - Фейгин

11 октября в 00:56

Адвокат журналиста не исключает, что в России почувствовали риск проявления некоторой солидарности.

Роман Сущенко 2
Российские СМИ молчат о Сущенко - Фейгин
Lenta.ru
Российские СМИ получили указание не вспоминать о незаконно задержанном и арестованном в Москве украинском журналисте Романе Сущенко, считает его адвокат Марк Фейгин.

"Работать по темнику - обычная практика в российских СМИ. Почему сейчас команда молчать? Возможно, потому что Сущенко - реальный журналист, международник. Возможно, почувствовали риск проявления некоторой солидарности. Для этого на какой-то период решили просто замолчать ситуацию. ФСБ свой вердикт вынесла: "Он - шпион, полковник". Все, некоторое время живите с этим", - сказал Фейгин в интервью "Укринформу".

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

 

По материалам: Укринформ
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Тэги Сущенко журналист Москва арест
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