Делегация Украины в ООН поднимет вопрос об аресте в Москве журналиста Сущенко

Украинская сторона намерена обсудить вопрос Сущенко на заседаниях минимум двух комитетов Генеральной ассамблеи ООН.

О деле Сущенко будут говорить в ООН korrespondent.net

Украинская делегация поднимет вопрос о незаконном задержании и аресте в Москве украинского журналиста Романа Сущенко , сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Сейчас начинается работа комитетов Генассамблеи ООН, и делегация Украины намерена поднять там вопрос о незаконном задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко", - сказал Ельченко.

Вопрос Сущенко планируется поднять Третьем комитете, который ведет и вопросы гуманитарной сферы, а также Четвертом комитете, который затрагивает политическую проблематику. На следующей неделе состоится заседание Четвертого комитета, которое будет посвящено вопросам информационной политики.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила украинского консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.