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Делегация Украины в ООН поднимет вопрос об аресте в Москве журналиста Сущенко

7 октября в 03:40

Украинская сторона намерена обсудить вопрос Сущенко на заседаниях минимум двух комитетов Генеральной ассамблеи  ООН.

флаг ООН
О деле Сущенко будут говорить в ООН
korrespondent.net
Украинская делегация поднимет вопрос о незаконном задержании и аресте в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Сейчас начинается работа комитетов Генассамблеи ООН, и делегация Украины намерена поднять там вопрос о незаконном задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко", - сказал Ельченко.

Вопрос Сущенко планируется поднять Третьем комитете, который ведет и вопросы гуманитарной сферы, а также Четвертом комитете, который затрагивает политическую проблематику. На следующей неделе состоится заседание Четвертого комитета, которое будет посвящено вопросам информационной политики. 

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Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила украинского консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина комитет Москва ООН арест журналист
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