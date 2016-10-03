Российский суд арестовал украинского журналиста Сущенко на два месяца

Вопрос незаконного задержания украинского журналиста Россией сегодня будут обсуждать в Совете Европы.

Украинского журналиста Сущенко в Москве арестовали на два месяца ТАСС

Лефортовский суд Москвы 1 октября избрал для украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

"Сущенко арестован на два месяца", – цитирует "Интерфакс" заявление пресс-секретаря суда Екатерины Красновой.

В то же время, защита задержанного украинского гражданина отрицает его причастность к шпионажу.

"Сущенко работал в Париже как корреспондент "Укринформ", он всегда занимался журналистикой. Откуда могли появиться такие обвинения мне непонятно", - отметил адвокат задержанного Марк Фейгин.

В свою очередь, спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднимет вопрос незаконного задержания Сущенко на сегодняшнем заседании Совета Европы в Страсбурге.

"Мы пытаемся выяснить все обстоятельства задержания украинского журналиста в России. Наш консул должен иметь доступ по требованию Конвенции между Украиной и Россией. Нам нужно выяснить все обстоятельства задержания. Сегодня Павел Климкин будет находиться в Совете Европы на Дне украинских реформ и он также нарушит там этот вопрос. Это обычная практика России, когда нам не сообщают о задержании наших граждан. Мы поддерживаем контакты с семьей журналиста и уточняем информацию", - рассказала она в комментарии для канала "112 Украина".

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.