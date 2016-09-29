Геращенко пожаловалась на мощное пророссийское лобби в Австрии

Киев должен уделять больше внимания "венскому направлению" в своей международной политике, считает первый вице-спикер Рады.

Геращенко рассказала о работе российских лоббистов в Вене

В Австрии работает мощное пророссийское лобби, которое добивается отмены антироссийских санкций и создает сложности для украинской дипломатии, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, данный факт требует особого внимания Киева, поскольку с января 2017 года Австрия будет председательствовать в ОБСЕ.

"В Австрии работает мощное пророссийское лобби, тут околачиваются и немало экс-регионалов и регионалок, которые не теряют ни одной возможности сделать пакость Украине. Поэтому венское направление в нашей международной политике требует усиленного внимания", – написала она в Facebook.

Геращенко также сообщила, что провела в Вене встречу со вторым президентом Национального Совета Карлхайнцем Копфом и членами комитета австрийского парламента по иностранным делам, обсудив с ними необходимость сохранения санкций, вопросы выполнения Минских соглашений и нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Она также встретилась с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, обсудив с ним работу Минских групп и ситуацию в Донбассе.

Напомним, в июне министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил за отмену санкций против РФ за каждый выполненный российской стороной шаг по реализации Минских соглашений.

Ранее народный депутат, председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев расскаал, что Российские лоббисты начали оказывать серьезное давление на бюро ПАСЕ, добиваясь там восстановления полномочий российской делегации.