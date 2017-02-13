Российский следком обвинил Украину в использовании в АТО ракет "Точка-У"

По версии российских следователей, Украина обстреливала населенные пункты Луганской области из оружия массового поражения.

Российские следователи якобы нашли доказательства использования ВСУ ракет "Точка-У" в Донбассе voenkor.info

В Следственном комитете РФ заявили о процессуальном закреплении полученных оперативным путем доказательств применения украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения

По версии российского следствия, ВСУ якобы обстреливали ракетами населенные пункты Луганской области: город Луганск, села Новосветловка и Терновое, город Ровеньки, а также поселок Юбилейный.

"По имеющимся у следствия данным, украинскими военными против мирного населения Донбасса были применены ракеты, снаряженные осколочно-фугасными и кассетными зарядами. Так, осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при подрыве образует до 14,5 тысяч осколков на площади поражения 2-3 га. Ракета, оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и небронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 до 7 га, образуя до 15,8 тысяч осколков", – указывается в заявлении российского следкома, обнародованном его пресс-службой.

Подчеркивается, что ракетный комплекс "Точка-У" можно отнести к оружию массового поражения, обладающего крайне высокой поражающей способностью на большой площади.

В следкоме утверждают, что украинские военнослужащие якобы нарушили Минские соглашения, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, и дополнительного протокола II к ней.

"Использование подобного оружия свидетельствует о том, что киевская власть преследует цели тотального уничтожения населения и инфраструктуры юго-востока страны", – подчеркивает российская сторона.

Напомним, 29 января ситуация в зоне АТО обострилась: противник начал массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки было восстановлено, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".