Боевики за сутки 59 раз обстреляли позиции сил АТО

Двое украинских военных получили ранения.
На мариупольском направлении оккупанты накрыли минометным огнем позиции украинских военных в Красногоровке и Павлополе. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по Новотроицкому, Гнутово, Павлополю, Широкино, Лебединскому и Водяному. В Широкино и Красногоровке вели огонь вражеские БМП.
На донецком направлении боевики из минометов разных калибров обстреляли Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Зайцевом, Пескам, Авдеевке, Опітному и Троицкому. В Луганском работал вражеский снайпер.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA