Боевики за сутки 59 раз обстреляли позиции сил АТО

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Двое украинских военных получили ранения.

В течение минувших суток боевики вели огонь на донецком и мариупольскому направлениях vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 11 февраля, 59 раз обстреляли позициив Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты накрыли минометным огнем позиции украинских военных в Красногоровке и Павлополе. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли по Новотроицкому, Гнутово, Павлополю, Широкино, Лебединскому и Водяному. В Широкино и Красногоровке вели огонь вражеские БМП.

На донецком направлении боевики из минометов разных калибров обстреляли Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Зайцевом, Пескам, Авдеевке, Опітному и Троицкому. В Луганском работал вражеский снайпер.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".