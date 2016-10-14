Российские военные обустраивают лагеря вблизи крымской админграницы

Пограничники зафиксировали высокую активность ведения россиянами воздушной разведки.

Россияне разбивают лагерь на крымской границе evgovorov / Depositphotos

Российские военные обустраивают базовые лагеря в Крыму вблизи с административной границей с Херсонской областью, рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает издание "Крым. Реалии".

"Идет процесс инженерного обустройства нового базового лагеря батальона тактической группы от 247-го десантно-штурмового полка около населенного пункта Филатовка. Сооружение и возобновление передовых российских позиций в районе Турецкого вала, а также артиллерийского лагеря группирования Вооруженных сил России Север", - рассказал глава Госпогранслужбы.

Он также отметил, что на границе фиксируется высокая активной российской воздушной разведки. Так, с 6 октября зафиксирован пролет шести вертолетов и одного беспилотника, кроме того, россияне используют аэростаты.

Как сообщалось, ранее украинское командование усилило подразделения ВСУ в Херсонской области тяжелой военной техникой и личным составом.