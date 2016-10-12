В Крыму оккупанты осуществили две неудачные попытки запуска ракет - разведка

Ракеты 9М33 ЗРК "Оса-М" и 3М24 комплекса "Бал" после запуска упали в море.

Ракетные стрельбы происходили на Керченском полуострове Сайт президента России

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в оккупированном Крыму на межведомственном полигоне Черноморского флота ВС РФ "Опук" береговые войска предприняли две неудачные попытки запуска ракет во время ракетных стрельб.

"Экипажами фрегата "Адмирал Григорович" из зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1" и малого противолодочного корабля "Муромец" из зенитно-ракетного комплекса "Оса-М" проведено два пуска, один из которых неудачный – ракета 9М33 упала в море через 2 секунды после старта", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке также добавили, что расчетами ракетного комплекса "Бал" 15 отдельной береговой ракетной бригады (Севастополь) Береговых войск ЧФ ВС РФ произведен неудачный пуск по надводным целям ракетой 3М24.

Отмечается, что ракета упала в море на расстоянии 8 километров от берега.

В Минобороны Украины сообщили, что ракетные стрельбы проводились в рамках итоговой проверки органов управления, объединений, соединений и частей Черноморского флота ВС РФ за 2016 учебный год.

Ранее сообщалось, что во время Дня военно-морского флота России в Севастопольской бухте в оккупированном Севастополе был выполнен неудачный запуск ракеты.

14 мая единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" сломался.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отличается от авианосцев других стран наличием противокорабельных ракет, которые теоретически дают ему возможность вести бой и без участия палубной авиации, тогда как традиционно собственное ракетное вооружение современных авианосцев ограничивается противовоздушным.

Издание Gazeta Wyborcza писало, что Россия всегда мечтала о мощном флоте и это ей вредило. Нынешнего президента России Владимира Путина тоже тянет в море. Несмотря на финансовый кризис в своей стране, он пытается реализовать амбициозный план восстановить мощь военно-морских сил, выделив на это 20 триллионов рублей. В начале 2014 года эта сумма равнялась 670 миллиардов долларов, а сейчас – 355 миллиардам. И четверть этой суммы должна пойти на военные корабли.