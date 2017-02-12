Российские оккупанты в ОРЛО разворовывают деньги на ремонте военной техники - разведка

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Одна и та же БМП демонстрировалась комиссиям как отремонтированные разные.

Оккупанты вместо ремонта техники кладут деньги в собственный карман vk.com/strelkov_info

Командование 2-го Армейского Корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации проводит расследование хищения, предназначенных для восстановления боевых машин, сообщают в пресс-службе Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

"Ремонтно-восстановительным подразделением 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии как очередная восстановленная единица", - отмечают разведчики.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".