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Главарь "ЛНР" готовится "национализировать" предприятия Ахметова

10 февраля в 16:27

Согласно "постановления" боевиков, все предприятия, что работают в "ЛНР", но "не зарегистрированы - будут "национализированы".

Игорь Плотницкий1
Боевики "ЛНР" готовы "национализировать" предприятия Ахметова
glava-lnr.su
Боевики террористической организации "ЛНР" готовы "национализировать" предприятия Рината Ахметова, заявил главарь террористов Игорь Плотницкий.

"Нормы этого "проекта закона" распространяются только на тех юридических лиц – нерезидентов, физических лиц - предпринимателей-нерезидентов, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории "республики". А именно он касается публичного акционерного общества "Алчевский металлургический комбинат", включая ПАО "Алчевсккокс", ООО ДТЭК "Свердловантрацит", ООО ДТЭК "Ровенькиантрацит", ПАО "Краснодонуголь", ЧАО "Аквасервис", ЧАО "Экоенергия", Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский", - сказал Плотницкий.

Отмечается, что "парламент" "ЛНР" в пятницу рассмотрел и принял в первом чтении "проект" о внесении изменений в налогового "закона", согласно которому все предприятия, работающие в ОРЛО, но "не зарегистрированы в ЛНР", будут "национализированы".

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Ранее Служба безопасности Украины опубликовала запись переговоров главарей террористической организации "ЛНР" с командирами незаконных бандформирований о сбит в 2014 году самолет "Ил-76" Вооруженных сил Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЛНР предприятие терроризм Украина ДТЭК Плотницкий боевики
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