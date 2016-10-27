Российская власть запретила привлечь независимых специалистов к экспертизе в деле Сущенко - адвокат

Сущенко готов к борьбе в непростом судебном процессе.

Сущенко перевели в другую камеру в "Лефортово" Укринформ

Российские власти запретили защите неправомерно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко привлечь своих специалистов при проведении экспертиз, назначенных следствием. Кроме того, как сообщил адвокат украинца Марк Фейгин, Сущенко перевели в другую камеру перед сегодняшним судебным заседанием, при этом российские оперативники с ним еще не разговаривали.

Фейгин, в частности, сообщил, что суд назначил комплексную экспертизу, и ее проведение, очевидно, будет в пятницу, 28 октября. В нее, как считает защитник, войдут фоноскопическая экспертиза и ряд других.

"Согласно ч. 3 ст. 51 УПК РФ я как адвокат подал ходатайство о праве воспользоваться услугами специалистов. Мне было отказано", – сообщил Фейгин в комментарии "Укринформу".

Он добавил, что будет обжаловать это решение, поскольку УПК полностью гарантирует ему указанное право. "Чрезвычайно странное решение - абсолютно безосновательный отказ в ходатайстве. Абсурд. Ведь я не могу быть специалистом во всех сферах, в которых будут назначены экспертизы", - резюмирует адвокат.

Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.