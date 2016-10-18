Адвокат Сущенко заявил о намерении обратиться в Европейский суд

Фейгин рассказал, что были процессуальные нарушения во время задержания Сущенко.

Фейгин рассказал, что не очень мало шансов изменить меру пресечения Сущенко ТАСС

Адвокат арестованного в РФ Романа Сущенко Марк Фейгин заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека за процессуальные нарушения, которые имели место во время задержание украинского журналиста.

"Никаких иллюзий мы не питаем. Шансов...в принципе не очень мало изменить меру пресечения. Но тем не менее, это очень важно. Поскольку в принципе, в перспективе мы обжалуем это все в Европейском суде", - сказал Фейгин в эфире канала "112 Украина".

Он подчеркнул, что есть процессуальные нарушения, которые имели место во время его задержания.

Фейгин также добавил, что сторона защиты и в дальнейшем будет обжаловать эти нарушения.

Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.