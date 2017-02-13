Россия за три дня прислала в Донбасс 25 танков и около 300 казаков - ИС

Оккупанты усиливают свои позиции на донецком направлении и активно формируют новые батальонные тактические группы.
Через Мариновку российско-террористические войска перебросили на временно неподконтрольные Украине территории 25 танков.
Кроме того, оккупанты укрепляют свои позиции и на других участках зоны АТО. Так, в район Донецка для формирования новой батальонной тактической группы в течение двух суток перебрасывались по шесть-восемь единиц ББМ, в основном БМП и МТ-ЛБ.
Еще одна батальонная тактическая группы сформирована в районе Александровки – туда перебрасывались колонны по 16-18 единиц автотранспорта и лёгкой бронетехники, в каждом случае за раз велась переброска сил и средств "мотострелковой роты".
В Петровском районе Донецка оккупанты под видом ротации усилили свою тактическую группу. Туда боевики перебросили дополнительную роту с бронетехникой, гранатометами разных систем и минометами калибра 120 и 82 мм.
Юго-западнее Кадиевки (бывший Стаханов) на протяжении прошедших выходных переброшено 24-25 единиц автотранспорта и бронетехники – БТР и МТ-ЛБ.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA