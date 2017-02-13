Боевики обстреляли Авдеевку и Новогригоровку из БМП

Один украинский военный ранен.

Боевики использовали тяжелую технику под Авдеевкой и Новогригоровкой Максим Авдеев/meduza.io

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 12 февраля, 67 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Павлополю, Новотроицкому, Гнутово, Новогригоровке, Чермалыку, Николаевке, Лебединскому, Водяному и Широкино. В Новотроицком и Марьинке работали вражеские снайперы, а в Новогригоровке – БМП.

На донецком направлении боевики накрыли минометным огнем Верхнеторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты стреляли по Зайцево, Пескам, Новоселовке Второй, Каменке и Луганскому. В Авдеевке работала вражеская БМП, а в Троицком, Новоселовке Второй и Каменке – снайперы.

На луганском направлении оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции бойцов ВСУ в Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".