Европарламент обсудит ситуацию в Авдеевке

Дебаты по ситуации на востоке Украины запланированы на 14 февраля.

Европарламент будет дебатировать о ситуации в Донбассе Flickr/European Parliament

В повестку дня пленарного заседания Европарламента 13-16 февраля включены дебаты с участием высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини о ситуации на востоке Украины и состоянии ближневосточного урегулирования.

"Ближний Восток, Израиль, мирный процесс - в ситуации было значительное развитие, что касается, разумеется, вопроса израильских поселений, который будет поднят вновь. А затем - положение с безопасностью, которое деградирует, на востоке Украины", - представила журналистам на брифинге в Брюсселе предстоящие дискуссии по международной проблематике официальный представитель Европарламента Маржори ван ден Бруке.

Как сообщает "Интерфакс", "в материалах к пленарной сессии сообщается, что во вторник 14 февраля во второй половине дня состоятся дебаты в связи с эскалацией боевых действий в Авдеевке, в чем в ЕС винят "пророссийских боевиков", указывая, в частности, что те применяли запрещенную минскими соглашениями систему залпового огня "Град"".

Евродепутаты подкомитета ЕП по безопасности и обороне были проинформированы об обстановке 6 февраля заместителем премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.