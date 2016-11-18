Россия восстановила в Крыму береговой ракетный комплекс "Утес"

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В дальнейшем на базе "Утеса" планируют развернуть новый ракетный комплекс "Бастион".

Кремль продолжает милитаризацию захваченного Крыма schlenger86 / Depositphotos

Вооруженные силы РФ восстановили на аннексированном Крымском полуострове боеготовность созданного в эпоху Холодной войны берегового стационарного ракетного комплекса "Утес".

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на информированный источник, сейчас комплекс готовят к проведению серии ракетных пусков, которые подтвердят его боевую ценность.

"Предполагается, что возрожденный комплекс проведет несколько пусков ракет с тем, чтобы доказать его жизнеспособность. В дальнейшем на его базе предполагается развернуть ракетный комплекс "Бастион" шахтного базирования", - отметил собеседник агентства.

Расположенный в Крыму, у Балаклавы, комплекс ракет шахтного базирования, известный как "Объект 100", был создан в разгар Холодной войны, в 1957 году. В конце 70-х годов он был переоснащен ракетным комплексом "Утес" на базе ракеты П-35, а в 1982 – модернизирован при помощи новой ракеты 3М44.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия реализует масштабную программу по милитаризации аннексированного Крымского полуострова, восстанавливая заброшенные военные объекты советской эпохи, а также создавая новые и расширяя уже существующие военные базы.

Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".