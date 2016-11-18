Резолюция ООН запрещает призывать крымчан в армию РФ

Документом запрещается призывать в вооруженные силы страны-оккупанта на оккупированной территории.
В соответствии с принятой резолюцией ООН о правах человека в оккупированном Крыму, российским оккупантам запрещено призывать в вооруженные силы жителей украинского полуострова, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что резолюция настаивает на запрете призыва в вооруженные силы страны-оккупанта на оккупированной территории. Там содержится призыв к стране-оккупанту в соответствии с международным правом", - сказал Климкин, передает "ЛІГА.net".
Климкин считает одним из реальных результатов резолюции - гарантировать беспрепятственный доступ в оккупированный Крым международным правозащитным механизмам.
Ранее сообщалось, что Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".
Резолюция была рассмотрена и принята в ООН 16 ноября. Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.
15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.ЛІГА.net