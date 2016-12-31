Россия внесла заместителя главы Меджлиса Умерова в список террористов

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ФСБ РФ еще с мая 2016 года обвиняет Умерова в призывах к нарушению территориальной целостности России.

В России Умерова решили объявить террористом qtmm.org

Российская Федерация внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в список террористов и экстремистов, сообщила его дочь Айше Умерова.

"Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов РФ: № 5826. Вот и объяснение вчерашней ситуации с невозможностью выплаты ими же назначенного штрафа за якобы админнарушение (встречу 22 сентября). Дожидаться хотя бы решения своего же суда - не, не слышали". – написала она на своей странице в Facebook.

Cледователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса, находясь в Украине, в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

Меджлис крымскотатарского народа обратился к международным организациям с призывом усилить санкции против Российской Федерации до полной деоккупации аннексированного Крыма.

Как пишет в своей статье на страницах "Зеркала недели. Украина" Валентина Самар, Меджлис, несмотря на репрессии и угрозы запретить деятельность, получив клеймо экстремистской, а то и террористической организации, призвал к бойкоту, и призыв поддержали не только крымские татары. В ответ — новый виток репрессий. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что репрессии в Крыму следует рассматривать как репрессии и по религиозному признаку, и в отношении крымскотатарского народа в целом.

О репрессиях в Крыму и о том, почему РФ сейчас ведет борьбу против Хизб ут-Тахрир подробнее читайте в статье Валентины Самар "Сила дули в кармане" в еженедельнике "Зеркало недели Украина".