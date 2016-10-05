Топ Новости
<
>

Россия вербует боевиков в Донбассе для войны в Сирии – разведка

5 октября в 17:28

За участие в военных операциях в Сирии обещают несколько тысяч доллар в месяц.

донбас боевик
Россия направляет боевиков с Донбасса в Сирию
РИА Новости
Россия усиливает привлечение частных военных компаний к участию в боевых действиях в Сирии, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности,  с этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов.

"По условиям контракта, жизнь россиян во время смертельно тура в Сирию оценивается в несколько тысяч долларов США в месяц", - отмечают в управлении.

Читайте также: Российские СМИ рассказывают о какой-то другой войне в Сирии – The Guardian

Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Россия Сирия США ООН
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.86
EUR 28.87
Последние новости