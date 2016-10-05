Россия вербует боевиков в Донбассе для войны в Сирии – разведка

За участие в военных операциях в Сирии обещают несколько тысяч доллар в месяц.
В частности, с этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов.
"По условиям контракта, жизнь россиян во время смертельно тура в Сирию оценивается в несколько тысяч долларов США в месяц", - отмечают в управлении.
Тем временем, Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.
Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.ZN.UA