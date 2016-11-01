Россия строит в Крыму новые и восстанавливает давно заброшенные военные базы – Reuters

Гражданский аэропорт Бельбек был превращен оккупантами в авиабазу российских ВКС.

Россия лихорадочно наращивает военную инфраструктуру в Крыму schlenger86 / Depositphotos

Россия реализует масштабную программу по милитаризации аннексированного, восстанавливая заброшенные военные объекты советской эпохи, а также создавая новые и расширяя уже существующие военные базы.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию от собственного корреспондента, свидетельства местных жителей, сообщения СМИ и официальную информацию российских ведомств, многочисленные объекты военной инфраструктуры, заброшенные на протяжении десятилетий, сегодня берутся под охрану и активно вводятся в эксплуатацию российскими военными.

Так, за неделю путешествия по полуострову, корреспондент агентства обнаружил 18 подобных объектов, среди которых – морские базы, радарные станции и аэродромы. Некоторые из них абсолютно новые, в то время как некоторые были отремонтированы или находятся в процессе ремонта.

В частности, российские военные восстановили заброшенную радарную станцию ПВО возле Феодосии, а также радарную станцию "Днепр" в районе Севастополя, периметр которой сегодня охраняют десятки военных.

Россия взяла под охрану и приступила к реанимации заброшенных советских бункеров на южном берегу полуострова.

Гражданский аэропорт Бельбек был фактически превращен оккупантами в авиабазу. Здание терминала пустует, а вход на объект охраняют военные. В момент визита корреспондента, на взлетной полосе аэродрома стоял военный транспортный самолет Ил-76 с отличительными знаками ВКС РФ.

Россия также ввела в строй две оставленные ВСУ военные авиабазы. Так, на аэродроме у Новофедоровки сегодня базируются истребители Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24, а на аэродроме в Джанкое стоят семь ударных вертолетов Ми-24.

28 октября заместитель директора Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.

Как писало ZN.UA, ползучая милитаризация Россией полуострова, сопровождаемая протестами со стороны США, НАТО и Украины, перешла в открытую стадию. Подробнее читайте в материале Валентины Самар "Плавучий авианосец Крым" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".