В Крыму волонтеры обнаружили секретный военный груз из Сирии

Разгрузка в порту Феодосии происходила в условиях повышенной безопасности.

Волонтеры обнаружили секретный военный груз, который прибыл в оккупированный Россией украинский Крым из Сирии.

"20 октября 2016 года около 13:00 в порт Феодосии прибыло грузовое судно Nadalina под флагом Сьерра-Леоне. Судно прибыло из Тартуса (Сирия), с заходом в румынский порт Наводари", - говорится в сообщении на сайте InformNapalm.

Волонтеры добавили, что разгрузка судна началась ночью с 21 на 22 октября 2016 года с 22:00 до 02:00 в условиях повышенных мер безопасности военнослужащими РФ посредством портового крана.

"Несмотря на отсутствие прямых доказательств, анализ косвенных признаков груза дает основания предполагать, что содержимым груза являются боеприпасы / компоненты ОМП (оружие массового поражения - ред.) – вероятнее химического", - отмечает InformNapalm.

При этом отмечается, что пирс был очищен от посторонних, окружен усиленными нарядами полиции и людей в штатском.

Волонтеры подчеркнули, что освещение было направлено в сторону от пирса, что затрудняло видимость процесса разгрузки. Прожектор на судне зажигался только до момента поднятия груза, а не постоянно, как происходит обычно при выгрузке.

На необычный характер выгрузки указывали также местные жители в соцсетях.

В сети найдены фотографии макетов похожих ящиков.

Ранее сообщалось, что в Донбассе волонтерами идентифицирован новый бронированный тягач МТ-ЛБ ВМК, который закреплен за 34-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ.

Напомним, что президент Франции Франсуа Олланд заявлял о наличии доказательств того, что режим президента Сирии Башара Асада, которого поддерживает Россия, использует химическое оружие против сирийцев.