Родственники погибших в малайзийском "Боинге" требуют продолжить поиски останков

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

По их мнению, не все останки погибших найдены.

Родственники погибших при крушении "Боинга" требуют найти все останки independent.co.uk в Донецкой области малазийского самолета "Боинг" требуют возобновить поиски останков на месте трагедии.

По их мнению, если голландский журналист смог обнаружить на месте крушения "Боинга" кость, то не все останки еще найдены, сообщает Deutsche Welle (Русская редакция).

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд, потерявший в крушении сына, дочь и родителей жены.

Дискуссия о "Боинге" возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

В сентябре 2016 года международные следователи подтвердили причастность России к уничтожению MH17.