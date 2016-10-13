РФ официально подтвердила временное убежище Януковича

Теперь ГПУ потеряла свой последний аргумент для дальнейшей остановки следствия, других следственных действий при участии Виктора Януковича и в передачи дела в суд.

ГУ по вопросам миграции МВД РФ официально подтвердило, что В иктор Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища, и об этом известно Генеральной прокуратуре Украины, отмечает адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"На ваш запрос от 4 июля 2016 года сообщаем следующее: гражданину Украины Януковичу Виктору Федоровичу, ..., предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, серия ВУ № 0107999, выдано УМФС России по Ростовской области", - говорится в датированном 29 сентября ответе управления МВД РФ на запрос адвоката Януковича, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Сердюк подчеркнул, что ГПУ обосновывала отсутствие продвижения в расследовании "дела Майдана" против Януковича отсутствием доказательств нахождения его на территории России, и этим же были мотивированы отказы в проведении его допроса, очных ставок с нынешними высшими должностными лицами Украины, невозможность передачи "дела Майдана" в суд.

Он напомнил, что 23 февраля 2016 года следователю Генпрокуратуры было направлено ходатайство о проведении допроса Януковича по месту его фактического пребывания (проживания) в городе Ростове Российской Федерации. В ответе прокуратуры от 4 марта указывается, что информация о местонахождении Януковича проверяется и от компетентных органов РФ не получено официальное подтверждение его пребывания на территории этой страны.

30 августа было следователю подано ходатайство о допросе в качестве свидетелей по "делу Майдана" президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко и секретаря СНБО Александра Турчинова в присутствии адвоката Сердюка и при участии подозреваемого Януковича. В постановлении Генпрокуратуры от 2 сентября об отказе в этом ходатайстве среди прочего вновь указывается, что информация о местонахождении Януковича проверяется и нет официального подтверждения пребывания его в РФ.

"Теперь Генеральная прокуратура потеряла свой последний аргумент для дальнейшей остановки следствия, отказов в проведении допросов, очных ставок, других следственных действий при участии Виктора Януковича и в передачи дела в суд", - подчеркнул адвокат.

Сердюк также обратился к следователю Департамента специальных расследований Генпрокуратуры с ходатайством присоединить к материалам производства по "делу Майдана" копию письма Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, возобновить досудебное следствие и как можно быстрее передать дело в суд.

Адвокат также подчеркнул, что данный документ опровергает распространенные ранее слухи о якобы смене Януковичем гражданства.

Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк впервые сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.