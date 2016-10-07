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Украина отказалась рассматривать в суде Лондона спор о долге Януковича в упрощенном режиме

7 октября в 19:09

Россия просила Высокий суд Лондон решить спор в ускоренном порядке. Украина – против.

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Украина хочет суда по долгу Януковича по полной процедуре
Министерство финансов Украины подало в Высокий суд Лондона ответ на ходатайстве России рассматривать вопрос о долге на 3 млрд долларов в упрощенном режиме.

"В представленных сегодня доказательствах Украина выдвигает уверенный и аргументированный ответ на попытку России убедить английский суд вынести решение по ее иску, не давая Украине возможности представить все свои доводы в полном процессе", - говорится сообщении.

В Минфине отметили, что доказательства Украины охватывают большое количество фактических обстоятельств, в том числе и о том, что решение о кредите было "принято в контексте огромного давления, которое Россия в то время противоправно оказывала на Украину".

Напомним, Украина в ноябре 2015 года реструктуризировала внешние долги на сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро. России предлагались те же условия. Однако Москва отказалась принять участие в реструктуризации, потребовав возврата средств в полном объеме (речь идет о 3 млрд долларов, выданных Виктору Януковичу в конце 2013 года).

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В марте 2016 года Россия подала против Украины иск в Высокий суд Лондона с требованием выплатить 3,137 миллиардов долларов по облигациям, размещенным в 2013 году. В июле Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения по спору в ускоренном порядке.

В сентябре Совет директоров МВФ признал добросовестной позицию Украины в отношении долга перед Россией на 3 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия доллар долг
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