Жилин был звеном между боевиками Донбасса и Януковичем-младшим – СМИ

В Москве главарь "Оплота" занимался поставками нефтепродуктов в ДНР и планировал открыть сеть клубов по боям без правил.

Через Жилина Янукович-младший финансировал боевиков Аргумент

Убитый в Москве главарь харьковского "Оплота" Евгений Жилин был связующим звеном между главарями боевиков Донбасса и сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром. "Через погибшего шла значительная часть финансовых потоков. Они прервались после того, как "главой ДНР" осенью того года стал Александр Захарченко. Жилин остался не у дел и вынужден был переехать в Россию", — рассказал "Летнте. ру" источник из окружения Жилина.

Он также сообщил, что Жилин занимался в Москве поставками нефтепродуктов в ДНР и получал от этих операций определенный личный доход. Кроме того, источник отметил, что главарь "Оплота" планировал открыть по всей России сеть клубов по боям без правил.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ считает разногласия в бизнесе основной версией убийства главаря террористической "Оплот" Евгения Жилина в подмосковном ресторане.

Ранее СМИ сообщали, что главаря "Оплота" Жилина могли убить из-за долгов. В убийстве участвовали два человека. У Жилина не было шансов спастись. По словам правоохранителей, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

Напомним, первое уголовное дело против лидера "Оплота" Евгения Жилина было возбуждено в Украине в феврале 2014 года. При этом в марте 2015 года стало известно, что он финансировал "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы.

Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года.

3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.