Реформы в Украине не зайдут далеко без решения проблем безопасности – Atlantic Council

Западу стоит создать ситуацию, в которой цена подрыва украинского государства станет для Кремля выше, чем цена внутренних последствий от успеха украинских реформ.

Украина не сможет полностью реформироваться до тех пор, пока у России будет возможность ее дестабилизировать. Василий Артюшенко, ZN.UA

Повышение эффективности Западной помощи жизненно важно для будущего. Однако нынешний подход имеет стратегический дефект. Когда украинские реформы и западная помощь достигнут переломного момента, они столкнутся с еще более агрессивной реакцией Москвы, продиктованной внутренними политическими проблемами России.

"До тех пор, пока фундаментальные украинские вызовы в сфере безопасности не будут решены, западная поддержка может оказаться бессмысленной или, как не парадоксально, даже контрпродуктивной. До тех пор, пока украинский суверенитет не будет лучше защищен, российский президент Владимир Путин сможет реагировать на будущие украинские достижения так, как ему заблагорассудится", - пишет в своей статье для Atlantic Council старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

По его мнению, до тех пор, пока российские элиты будут считать цену вмешательства в Украине относительно низкой, Москва может оказаться неспособной противиться искушению продолжать подрывать стабильность украинского общества.

Под совместным давлением западных правительств и неправительственных организаций реформы в Украине хоть и медленно, но продвигаются вперед. Страна остается на правильном пути. Если все будет хорошо, через 5-10 лет Украина станет менее коррумпированной, чем сегодня. К тому времени у нее должна появиться функциональная система государственного управления, зародиться децентрализованная государственная структура и более эффективное верховенство права. Украина, конечно, не станет Швейцарией, но будет очень отличаться от России и Беларуси.

Но поскольку Москва и Минск не начали проводить собственные реформы, украинский более глубокий процесс будет все более рискованным из-за геополитического положения страны. Путин, Лукашенко и другие региональные авторитаристы не могут допустить появление рядом восточнославянской страны, чьи шансы присоединиться к ЕС повышаются.

Из-за культурных, исторических и родственных связей успех украинских реформ вызовет у российского и беларуского среднего класса зависть и сделает их более критически настроенными к собственным правительствам. Если режимы в Москве и Минске не решат обновиться и стать прозападными и реформистскими, тогда их политическая, социальная и экономическая неподвижность будет все больше контрастировать с изменениями в Украине.

Кроме десятков тысяч солдат возле украинской границы, у Кремля есть целый ряд инструментов в распоряжении для подрыва социальной стабильности и возникновения внутренних беспорядков в Украине. Военное наступление остается вероятным выбором, но Кремль может просто сохранить нынешнюю атмосферу незащищенности на Востоке и Юге Украины с помощью перемещения войск, демонстрации мышц поддержки сепаратистов. Этого хватит, чтобы запугать иностранных инвесторов, молодых украинцев и западные неправительственные организации, что подорвет перспективы страны. Сохранение атмосферы неизвестности на Востоке и юге Украины будет для Москвы важнейшим инструментом предотвращения возрождения украинской экономики.

В России также есть ряд других гибридных тактик, среди которых торговые ограничения, пропагандистские кампании, политическое давление, дипломатические хитрости, кибератаки и операции разведки. Такие безоружные диверсии всегда могут быть подкрепленны военными или пара-военными действиями на линии конфликта, на российско-украинской границе или на побережье Черного моря.

По наихудшему сценарию, Кремль может решиться подтолкнуть украинское государство к коллапсу. Такая катастрофа станет также рискованной и для России, по этому это противоречит ее национальным интересам. Однако она принесет краткосрочную выгоду для режима Путина, который может использовать такое событие как доказательство бессмысленности демократизации и европеизации для россиян. Для ЕС крах украинского государства может означать наплыв миллионов беженцев с Украины, которые отправятся в Венгрию, Румынию, Словакию и дальше за Запад. Четыре атомные электростанции в зоне конфликта могут остановиться, и это опасно. Кроме того, крах самой большой страны Европы приведет к появлению ряда проблем в области безопасности как для Евросоюза, так и для Молдовы или Турции. Поэтому сделать Украину менее уязвимой перед будущими российскими диверсиями жизненно важно для всех европейских стран.

В дополнение к экономической и технической помощи Западу стоит серьезно подумать о том, как сократить подрывную деятельность Москвы и помешать новым российским вторжениям в Украину. Западным странам и организациям нужно создать ситуацию, в которой Путин начнет считать неожиданные последствия новой эскалации и манипуляций в Украине более опасными, чем вероятные внутренние проблемы в России из-за успеха украинских реформ.

Нынешние экономические, юридические и военные инструменты, которые Запад использует для помощи Украине, слишком слабые, чтобы сдержать Россию от использования ее эскалационного потенциала. Западные санкции скромные. Передача более современного вооружения Киева остается предметом дискуссий. Инициатив о включении Украины в серьезные международные структуры безопасности отсутствуют. В результате цена новых российских вторжений в Украину остается ниже, чем внутренние политические потери, с которыми Кремль может столкнуться в случае динамичного развития украинского государства. Только если расчеты Москвы изменятся, в Украине появится серьезный шанс стать "второй Польшей".

Тем временем, издание Blommberg писало, что Дональд Трамп и медленные реформаторы толкают Украину ближе к России. Друзья Киева на Западе считают, что украинскому правительству следует удвоить усилия в создании сильной экономики и институтов, а также как можно скорее завершить программу МВФ.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что "большая сделка" с Путиным будет стоить Трампу слишком дорого. Директор Польского института международных дел Марцин Заборовский считает, что Трамп может пойти на сделку с Путиным "в рамках существующей системы". Поскольку новоизбранный президент США не может оценить, в какой степени президент России стремится переписать весь период после холодной войны.