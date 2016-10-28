Гройсман не понимает, почему Запад сомневается в намерениях Украины по реформам – Politico

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Украинский премьер убежден, что "дальше будет только лучше".

По мнению Гройсмана, олигархи в Украине уже потеряли влияние, а реформы достигли успеха. Василий Артюшенко, ZN.UA

Премьер-министрубежден, что Украина уже достигла результатов, которые должны были бы убедить партнеров в ЕС и США, что Киев всерьез нацелен проводить реформы.

Об этом пишет издание Politico, журналисты которого пообщались с главой украинского правительства. Несмотря на войну против российских сил в Донбассе, стране удалось стабилизировать экономику, хотя еще год назад казалось, что она вот-вот провалится в пропасть. Правительство начал "капитальный ремонт" в банковском секторе и системе юстиции, появились новые антикоррупционные ведомства. А требование МВФ поднять цены на газ до рыночного уровня было выполнено.

"Сегодня мы провели полную дерегуляцию цен. Это мощная антикоррупционная мера, наиболее сильная", - сказал Гройсман изданию.

Politico пишет, что во время интервью украинский премьер говорил о том, как он борется с эндемической коррупцией, сокращением влияния олигархов и о том, как Украина прошла переломный момент.

Но издание отмечает, что эти слова прозвучали на фоне беспокойств из-за замедления украинского процесса реформ, а в некоторых случаях и начала обратных процессов. В сентябре МВФ таки выделил Украине очередной транш помощи на миллиард долларов. Но Киев так и не выполнил всех критериев фонда, который ждал целый год. В последнее время украинская власть очень затягивала с запуском системы электронного декларирования, которая бы внесла в украинскую правительственную систему прозрачность, которой нет даже в некоторых европейских странах.

Но Гройсман убежден, что все в порядке и нет никаких проблем с системой, а все чиновники до конца месяца подадут декларации.

"Стремление к реформам не у всех одинаковое. Одни люди поддерживают их, другие – нет. Это нормально для любой страны в мире", - сказал Гройсман.

Тем временем, многие кто наблюдает за тем, сможет ли украинский премьер-министр лишить политической силы олигархов в Украине. До этого времени никто из украинских богачей не был осужден. Для многих украинцев это доказательство, что процесс реформ провалился или только имитируется. Гройсман отказался говорить изданию, кого из олигархов нужно первым привлечь к ответственности или когда это может произойти.

"Аресты будут тогда, когда будет преступление. Мы не можем сказать заранее, кто должен оказаться за решеткой", - сказал глава правительства.

Гройсман убежден, что влияние олигархов уже удалось сократить благодаря антикоррупционному законодательству.

"Я бы не сказал, что олигархи имеют большое влияние в парламенте. Они там присутствуют благодаря некоторым представителям, но они не имеют большинства. Раньше у них всегда было большинство", - ответил он на вопрос журналистов.

Но не все в Украине согласны с премьер-министром. Депутат от партии "Самопомощь" Виктория Войцицкая прокомментировала изданию, что такое утверждение Гройсмана "наивное".

"Деолигархизация превратилась в абсолютный нонсенс. Она их не ослабляет, а в некоторых случаях только укрепляет", - сказала украинский депутат.

Издание пишет, что существуют и сомнения втом, способен ли Гройсман действительно выступить против олигархов, если он в хороших отношениях с президентом Петром Порошенко, который и сам один из богатейших людей Украины.

Тем временем, издание New York Times писало, что антикоррупционная реформа Украины предстала перед угрозами. Некоторые чиновники пытаются подорвать эффективность системы электронного декларирования и даже физически сделать ее нефункциональной, внося изменения.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".