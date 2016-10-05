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RAND советует силовикам Украины избавиться от культуры увиливания от ответственности

5 октября в 20:23

Эксперты заметили, что армия, спецслужбы и МВД почти не взаимодействуют и не делятся данными.

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Эксперты заметили, что в украинских силовых ведомствах существует культура передавать ответственность по принятию решений на самый высокий уровень.
Василий Артюшенко, ZN.UA
Регуляция и рабочая культура в структурах безопасности, спецслужбах и Министерстве обороны Украины заставляют их сотрудников избегать ответственности. Из-за этого они пытаются передавать принятие даже незначительных решений высшему руководству.

Об этом, как сообщает "Голос Америки", говорится в отчете американского центра RAND относительно реформ в украинском секторе безопасности. Эксперты отмечают, что силовые структуры Украины требуют основательных реформ, чтобы их работа стала более эффективной, экономной, прозрачной и подотчетной. Сейчас роли и сферы ответственности различных ведомств очень нечеткие, а их взаимодействие нескоординировано.

В частности, в RAND отмечают, что роль и ответственность правительства и президента размыты, а их взаимодействие на сегодня очень неуклюжее. Также Генштаб и Минобороны часто дублируют свои функции. В это время, гражданское общество почти не контролирует ведомства на уровне ниже правительства или президента. Также эксперты отмечают, что министерства и госслужбы действуют самостоятельно с минимальным уровнем отчетности и координации. У них собственные ресурсы, они принимают собственные решения и самостоятельно определяют свои цели. При этом, решения передаются на самый высокий уровень, что приводит к чрезмерной загруженности чиновников самого высокого ранга.

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Также в RAND рекомендуют Украине четко структурировать командное звено Вооруженных сил, уменьшить размер СБУ и сузить ее полномочия до внутренней безопасности и разведки, при этом сохранив некоторые ее правоохранительные функции вместе с другими держслужбами.

Ранее эксперты Atlantic Council призвали правительство Украины дать новый старт реформам с сентября.

По материалам: Голос Америки (Українська служба)
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Тэги Украина эксперты безопасность реформа Генштаб
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