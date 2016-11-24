Радио "Вести" получило предупреждение за оскорбление участников Майдана

Гость радиостанции Татьяна Монтян использовала ненормативную лексику.

Нацсовет предупредил радиостанцию

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение "Радио Вести" за оскорбительные высказывания в эфире ос использованием гостями радиостанции ненормативной лексики, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Проверкой установлено, что во время диалога с радиослушателями гость радиостанции Татьяна Монтян высказывалась негативно и оскорбительно в адрес героев Революции достоинства, допускала в прямом эфире ненормативную лексику", - написал Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, ведущий передачи не остановил гостя и не сделал ей никаких замечаний.

В Нацсовете считают, что "Радио Вести" нарушило нормы украинского законодательства, которые запрещают использовать телерадиоорганизации для распространения информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на их честь и достоинство.

18 ноября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "НТН" за трансляцию передачи с положительным образом КГБ, сообщается на сайте Нацсовета.

Нацсовет выявил в ходе мониторинга телеэфира 3 сентября 2016 года трансляцию выпуска "Невероятный побег" передачи "Вещественное доказательство", которая была посвящена положительному образу полковника КГБ, что нарушает законодательство.