Радио "Вести" получило предупреждение за оскорбление участников Майдана

Гость радиостанции Татьяна Монтян использовала ненормативную лексику.
"Проверкой установлено, что во время диалога с радиослушателями гость радиостанции Татьяна Монтян высказывалась негативно и оскорбительно в адрес героев Революции достоинства, допускала в прямом эфире ненормативную лексику", - написал Костинский на своей странице в Facebook.
По его словам, ведущий передачи не остановил гостя и не сделал ей никаких замечаний.
В Нацсовете считают, что "Радио Вести" нарушило нормы украинского законодательства, которые запрещают использовать телерадиоорганизации для распространения информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на их честь и достоинство.
18 ноября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "НТН" за трансляцию передачи с положительным образом КГБ, сообщается на сайте Нацсовета.
Нацсовет выявил в ходе мониторинга телеэфира 3 сентября 2016 года трансляцию выпуска "Невероятный побег" передачи "Вещественное доказательство", которая была посвящена положительному образу полковника КГБ, что нарушает законодательство.ZN.UA