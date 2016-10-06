Рада согласна ввести в школе 12-летнее обучение

Депутаты предварительно одобрили правительственный законопроект.

Украинские школьники будут учиться 12 лет Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу проект закона "Об образовании". За соответствующее предложение правительства (рег. №3491-д) проголосовали 277 народных депутатов на заседании в четверг, 6 октября.

Законопроектом предлагается ввести в школе 12-летнее обучение, повысить установить минимальную зарплату учителям (установив ее на уровне 4,4 тыс. грн), а также ввести институт образовательного омбудсмена.

Законопроект предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования. Обучение в школе дети могут начинать в 6 или 7 лет.

В то же время результаты обучения учеников после завершения каждого из уровней образования оцениваются путем государственной итоговой аттестации, которая может осуществляться в виде внешнего независимого тестирования и для учеников младшей школы осуществляется только с целью мониторинга.

Профильное среднее образование (старшие классы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным. Общеобразовательное предусматривает углубленное изучение некоторых предметов с учетом потребностей и способностей ученика. Профессиональное образование предусматривает большую ориентированность учащегося на потребности рынка труда с учетом его способностей.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2018 года.

Предлагается установить минимальную зарплату учителя на уровне 3-х минимальных (на данный момент - 4 тыс. 350 грн).

Законопроект предусматривает также введение должности омбудсмена для обеспечения надлежащих условий реализации права на образование. Образовательный омбудсмен назначается на должность Кабинетом министров сроком на 5 лет без права повторного переизбрания.

Образовательный омбудсмен имеет право рассматривать жалобы, поданные учениками и студентами, их родителями, законными представителями, а также педагогами и научными работниками. Он может обращаться в органы государственной власти и правоохранительные органы по выявленным фактам нарушения права человека на образование и нарушения законодательства в сфере образования.

Законопроект предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования.

Кроме того, предусмотрена добровольная сертификация педагогов, которая проводится с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами. По результатам сертификации педагогическому работнику выдается соответствующий сертификат на 5 лет. Те, кто прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата.

Законопроект также предлагает обеспечить ежегодные ассигнования из госбюджета, местных бюджетов и источников, не запрещенных законом, в размере 7% ВВП.