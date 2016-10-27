Пропускной пункт "Майорск" временно закрыли

Другие КПВВ работают в штатном режиме.

КПВВ "Майорск" не работает из-за обстрелов dpsu.gov.ua

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорск" в Донбассе временно закрыт из-за обстрелов российско-террористических войск.

"Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Майорск". В связи с обстрелами позиций украинских военных террористами по направлению вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в "Майорском" временно не осуществляются. Обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На текущий момент "Майорск" является одним из самых загруженных КПВВ. За минувшие сутки его пересекло 7775 человек и 775 транспортных средств.

Вместе с тем, за прошедшие сутки, 26 октября, члены незаконных вооруженных формирований 72 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В частности, боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино и Водяном из ствольной артиллерии.