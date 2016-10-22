Боевики задержали украинца, который поехал на оккупированную территорию на похороны родителей – Геращенко

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе не исключает, что украинцев задерживают с целью дальнейшего шантажа

Новые заложники не только в РФ, но и на оккупированных территориях - Геращенко Василий Артюшенко, ZN.UA

Боевики задержали на оккупированных территориях гражданина Украины, который приехал на похороны родителей, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"К сожалению, у нас новые заложники не только в РФ, , одного украинца задержали, когда он поехал на похороны родителей", - написала она на своей странице в Facebook.

Геращенко отметила, что складывается впечатление, что оккупанты "пытаются задержать как можно больше украинцев, чтобы потом шантажировать и торговаться".

Вместе с тем, представителя Украины в гуманитарной подгруппе, на следующей неделе координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Т. Фриш должен получить доступ к нашим заложникам, должен их посетить.





Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявляла, что процесс освобождения заложников фактически заблокирован. По словам Геращенко, террористы удерживают в заложниках 110 человек.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о местонахождении 57 заложников в ОРДЛО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.