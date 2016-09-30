Прокуроры ГПУ скрывают свое имущество, записывая его на родственников – СМИ

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Бабушка одного из сотрудников Генпрокуратуры – 91-летняя жительница Жашкова, владеет автомобилем бизнес-класса.

Сотрудники Генпрокуратуры записывают на своих родственников дома, квартиры и дорогие иномарки Андрей Товстыженко, ZN.UA

Ряд прокуроров, занимающих высокие должности в структуре Генпрокуратуры, скрывают свое имущественное положение, записывая элитные автомобили и жилые дома на своих ближайших родственников.

Соответствующие факты были раскрыты журналистами проекта "Схемы", которые проверили, насколько достоверно декларируют свое имущество и имущество своих родственников сотрудники ГПУ.

В частности, прокурор Сергей Стороженко, работающий в отделе Генпрокуратуры, ведущем надзор за сотрудниками ГФС, пользуется иномаркой Toyota Camry и проживает в особняке в киевском микрорайоне Бортничи, хотя согласно своей декларации о доходах за 2015 год, ни тем, ни другим не владеет.

Как отмечается в сюжете "Схем", собственницей данного имущества является мать прокурора – Вера Стороженко. Помимо этого, родители Стороженко владеют в Бортничах еще двумя домами, а также нежилыми помещениями в Дарницком районе Киева общей площадью почти в 700 квадратных метров.

Как заявил отец прокурора, купленная его женой иномарка – поддержанная, и ее стоимость не превышает 10 тысяч долларов, а дом – недостроен.

Еще один сотрудник ГПУ, пользующийся имуществом, оформленным на мать – глава Департамента надзора за соблюдением законов в криминальном производстве и координации правоохранительной деятельности Владимир Бедриковский, поддерживающий давние связи с нынешним генпрокурором Юрием Луценко.

Так, с 2009 года 80-летняя мать прокурора владеет домом площадью в 583 квадратные метра под Киевом. В 2014 году Бедриковский со своей женой и сыном выкупили еще четыре участка у особняка, получив доступ к ближайшему водоему. Жена и сын чиновника также владеют квартирами в Киеве. Журналисты, при этом, выяснили, что престарелая мать Бедриковского проживает в Черновцах.

Прокурор из ГПУ Александр Амплеев последние три года не вносит в свои декларации о доходах недвижимости и автомобилей, однако пользуется автомобилем Toyota Camry и ездит на работу из своего дома в селе под Киевом.

Дом Амплеева, при этом, записан на его жену Татьяну, с которой он некоторое время был разведен, а автомобиль – на его бабушку – 91-летнюю жительницу Жашкова.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ГПУ при содействии США создается служба, которая будет тайно проверять прокуроров на на причастность к коррупции.