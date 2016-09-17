Луценко хочет, чтобы Рада закрывала лазейки для коррупционеров

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Генпрокурор проиллюстрировал, как происходит разворовывание украинского бюджета.

Луценко хочет, чтобы Рада сделала невозможным разворовывание бюджета. Василий Артюшенко, ZN.UA

Борьба с коррупцией в Украине должна проводиться не только силами Генпрокуратуры, а на законодательном уровне. Об этом на саммите YES сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он решил проиллюстрировать свой взгляд на проблему коррупции, налив воды в дырявый стакан.

"Украина нуждается в воде, наш бюджет пуст, а люди - жаждущие. Мы стараемся наполнить его, но бюджет - дырявый. Тут на дне - Нафтогаз. Тут, немного выше - махинации Онищенко. А здесь - янтарная мафия, в этом месте - хищения земли, а здесь - лес и другие природные богатства Украины. И вот пустой сткан. Нет ничего, что можна дать учителю, рабочему и тому подобное", - сказал Луценко.

По его мнению, все эти "дыры" в бюджете, через которые коррупционеры разворовывают национальные средства, нужно "латать" законодательно, чтобы исключить такие действия.

"Недавно мы остановили контрабанду леса, которая составляла 50% всего экспорта леса. Это хорошо, но нужно законодательное предотвратить это хищение", - убежден он.

Напомним, что Луценко отказался публично дискутировать с Лещенко о коррупции на саммите YES сьогдоні. В свою очередь, сам Лещенко появился на панели саммита, посвященной коррупции и объяснил, почему ГПУ "воюет" с НАБУ. По его словам, вся проблема в том, что президент Порошенко и его друзья видят в антикоррупционном бюро угрозу для себя.