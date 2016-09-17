Гройсман обвинил суды в провале борьбы с коррупцией

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При этом он добавил, что эта борьба продолжается, хоть ее и не видно.

Гройсман считает, что борьба с коррупцией не продвигается из-за судов. yes-ukraine.org

Премьер-министрзаверил, что борьба с коррупцией в Украине продолжается еще с тех времен, как он был спикером парламента.

Как он рассказал на саммите YES в Киеве, на протяжении прошлого года Верховная Рада создавала законодательную базу для противостояния взяточничеству. А сейчас, по его словам, все упирается в неэффективные и коррумпированные суды, на которых никто не может влиять.

"На самом деле, не достаточно лишь проводить обыски, видвить обвинения, нужны решения суда. И, я думаю, судебная реформа сможет привести новые кадры в систему. Сейчас, когда НАБУ или ГПУ задерживают чиновника за взяточничество, потом суд их выпускает. И нет органа, который мог бы отреагировать и повлиять. Потому что суд независим", - сказал Гройсман.

Он также пояснил, что правительство работает над тем, чтобы исключить коррупцию в дальнейшем.

"Мы проводим дерегуляцию, у нас работают новые антикоррупционные органы. Так, они только начали работать, они, наверное, прошли только обучение. Но они достаточно независимы и работают. Я не знаю сколько будет продолжаться борьба с коррупцией. Но мы сегодня стали свидетелями начала конца коррупции", - сказал он.

Он также обратил внимание на то, что, став пермьером, теперь должен выполнять те законы, которые были приняты, когда он был спикером. Также Гройсман считает популистов и коррупционеров угрозой для Украины. Он добавил, что в Украине пустословная критика стала "национальным видом спорта", которым некоторые политики постоянно занимаются.