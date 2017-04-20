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Прокуратура Крыма требует от российской авиакомпании свыше 10 миллионов за полеты над Черным морем

20 апреля в 15:33

Перевозчик не уплатил средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве.

Крым1 Симферополь
Прокуратура АР Крыма подала иск против российской авиакомпании
toshket / Depositphotos
Прокуратура Автономной Республики Крым заявила иск к российской авиакомпании о взыскании 354,4 тысяч евро (10,2 млн грн) за неоплату аэронавигационных услуг при ее ежедневных полетах на территорию незаконно аннексированного Россией украинского Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой Крыма установлено, что российской авиакомпанией… не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Россия прокуратура Украина аннексия самолет
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