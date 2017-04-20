Прокуратура Крыма требует от российской авиакомпании свыше 10 миллионов за полеты над Черным морем

Перевозчик не уплатил средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве.
"Прокуратурой Крыма установлено, что российской авиакомпанией… не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.
ZN.UA