Прокуратура Крыма требует от российской авиакомпании свыше 10 миллионов за полеты над Черным морем

Перевозчик не уплатил средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве.

Прокуратура АР Крыма подала иск против российской авиакомпании toshket / Depositphotos

Прокуратуразаявила иск к российской авиакомпании о взыскании 354,4 тысяч евро (10,2 млн грн) за неоплату аэронавигационных услуг при ее ежедневных полетах на территорию незаконно аннексированного Россией украинского Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой Крыма установлено, что российской авиакомпанией… не уплачены средства за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.