Доходы главы оккупационного "госсовета Крыма" Константинова за год выросли в девять раз

Согласно декларации Константинова, у него есть четыре иномарки люкс-класса.
Как сообщают российские СМИ, из декларации Константинова следует, что он владеет квартирой площадью 95,3 кв.м., пятью нежилыми помещениями и четырьмя легковыми автомобилями (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе). У главы "госсовета" также есть прицеп STEMA MT 0751.
Напомним, следственное управление СБУ еще в марте 2014 года объявило Владимира Константинова в розыск как подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).
Вместе с ним в розыск был объявлен так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.ТАСС