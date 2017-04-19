Доходы главы оккупационного "госсовета Крыма" Константинова за год выросли в девять раз

Согласно декларации Константинова, у него есть четыре иномарки люкс-класса.

Доходы главы подконтрольного России "госсовета Крыма" Владимира Константинова растут из года в год

Глава подконтрольного РФ "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов в 2016 году заработал 83,9 млн рублей, что в девять раз больше суммы, заработанной им годом ранее.

Как сообщают российские СМИ, из декларации Константинова следует, что он владеет квартирой площадью 95,3 кв.м., пятью нежилыми помещениями и четырьмя легковыми автомобилями (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе). У главы "госсовета" также есть прицеп STEMA MT 0751.

Напомним, следственное управление СБУ еще в марте 2014 года объявило Владимира Константинова в розыск как подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

Вместе с ним в розыск был объявлен так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.