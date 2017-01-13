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Президент поздравил граждан Украины со Старым Новым годом

13 января в 23:04

В Украине приход Старого Нового года отмечают в ночь с 13 на 14 января. 

Старый новый год
Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом. 

"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook. 

Присоединился к поздравлениям в соцсетях и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

"Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!" - написал Гройсман на своей странице в Facebook. 

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В Украине приход Старого Нового года отмечают в ночь с 13 на 14 января. 

По материалам: ZN.UA
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