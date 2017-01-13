Президент поздравил граждан Украины со Старым Новым годом

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В Украине приход Старого Нового года отмечают в ночь с 13 на 14 января.

Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со Старым Новым годом.

"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Присоединился к поздравлениям в соцсетях и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!" - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

В Украине приход Старого Нового года отмечают в ночь с 13 на 14 января.