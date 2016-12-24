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Порошенко поздравил с Рождеством христиан западного обряда

24 декабря в 19:01

Католики и большинство протестантов сегодня празднуют Рождественский сочельник. 

Рождество
Порошенко поздравил католиков с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда (представители Римско-католической церкви и большинства протестантских церквей) с Рождеством Христовым

"В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, записанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и до сегодняшнего дня именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - заявил президент на своей странице в Facebook. 

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Порошенко пожелал празднующим мира, семейного тепла и веселых праздников.

По материалам: ZN.UA
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