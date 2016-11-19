Предприятия "Укроборонпрома" пользуются услугами конвертцентров для хищения государственных средств

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Организация теневых схем по хищению государственных активов стала для руководителей украинского ОПК обычной практикой.

Правоохранители расследуют целый ряд преступных эпизодов с участием руководителей предприятий украинской "оборонки" Василий Артюшенко, ZN.UA

Топ-менеджмент целого ряда предприятий госконцерна "" причастен к теневым схемам разворовывания государственных средств при помощи конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Дмитрий Менделеев. По его словам, перечень предприятий, пользующихся услугами конвертцентров, постоянно пополняется.

"В рамках уголовного производства №32015100000000267 фискальной службой выявлен факт использования ГК "Укрспецэкспорт" схем бестоварных операций с поставщиками авиационного оборудования. Следователи пытаются доказать, что по этой схеме теневикам удалось обналичить 20 млн гривен. В деле фигурируют предприятия с признаками фиктивности и физические лица-предприниматели", – приводит автор содержание одного из подобных эпизодов.

По его словам, по очень схожему сценарию действовало руководство ГП "Научно-технический комплекс "Импульс", в отношении которых также открыто уголовное дело.

"В рамках уголовного производства №220015101110000093 следователи СБУ собирают доказательства по разворовыванию государственного имущества в особо крупных размерах на сумму более 700 тыс. гривен. И это лишь по одному из эпизодов дела", –указывает он.

Менделеев отмечает, что должностные лица госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод", тем временем, привлекли для выполнения заказа Минобороны на 282 млн грн предприятия с признаками фиктивности.

"Следователи фискальной службы в рамках уголовного производства №42015060360000135 пытаются установить, сколько же средств из государственного оборонного заказа было выведено из госбюджета с помощью фиктивных предпринимателей", – указывает автор.

В подобной манере действовал менеджмент ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", который обзавелся целым перечнем сомнительных контрагентов.

"По факту разворовывания имущества в особо крупных размерах МВД в рамках уголовных производств №42014140410000047, №1201500080007719 и №32014020000000106 исследуется вопрос, связанный с организацией поставок на предприятие комплектующих и прочих товарно-материальных ценностей субъектами хозяйствования. Перечень контрагентов указанного госпредприятия настолько велик, что им надо посвящать отдельный выпуск еженедельника", – подчеркивает автор.

По его словам, некоторые из привлеченных львовским заводом предприятий ранее уже подозревались в легализации и отмывании средсв, полученных преступным путем.

"Дополняет эту картину находящееся в производстве фискальной службы, уголовное дело №32014100080000045, расследующей деятельность крупнейшего межрегионального конвертационного центра — через него проводились операции по выводу в тень сотен миллионов гривен", – заключает автор.

Напомним, по данным налоговиков, прокуратуры, полиции и СБУ, услугами конвертаторов средств на сегодняшний день воспользовались более 30 предприятий ГК "Укроборонпром", а теневикам от оборонки следственные органы инкриминируют почти 300 млн грн похищенных бюджетных средств.

Подробнее о масштабах хищения государственных средств менеджментом предприятий "Укроборонпрома" читайте в статье Дмитрия Менделеева "Шатуны из оборонки…" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".