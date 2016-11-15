Правоохранители ожидают провокаций во время акций протеста после 17 ноября

Несколько групп протестующих, численностью, примерно, до сотни людей в каждой, расположились на улице Грушевского вокруг Верховной Рады, а также на улице Институтской, возле здания Национального банка.

Правоохранители готовятся к провокациям

Правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.

Об этом сообщают сразу несколько источников ZN.UA в правоохранительных органах. Вместе с тем, собеседники отметили, что силовые структуры "работают на опережение", выявляя причастных к попыткам расшатать политическую ситуацию в стране.

"Мы ожидаем, что пик активности будет после 17-того числа", - рассказал один из собеседников ZN.UA.

"Готовимся на субботу (19 ноября-ред.), ну и на 20-21, когда будет годовщина Евромайдана", - сообщил другой источник.

Как передает корреспондент ZN.UA, по состоянию на 14:00 15 ноября, активности среди участников акций не наблюдается. Несколько групп протестующих, численностью, примерно, до сотни людей в каждой, расположились на улице Грушевского вокруг Верховной Рады, а также на улице Институтской, возле здания Национального банка. В основном, это люди пожилого возраста и, судя по их внешнему виду, низкого социального статуса. Участники акций ведут себя мирно. Периметр митингующей площадки вокруг НБУ огорожен рамками металлоискателей и микроавтобусами с правоохранительными внутри. Полицейские у рамок проверяют содержимое вещей прохожих.

Ранее в СБУ назвали дату начала реализации российского плана дестабилизации в Украине. Старт указанных действий запланирован на 15 ноября со всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков. А 17 ноября акции должны трансформироваться в протест против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который, по планам РФ, должен перерасти в блокирование правительственных структур. Отмечается, что конечной целью плана российских спецслужб являются досрочные выборы и усиление позиций сепаратистских сил в новом парламенте.