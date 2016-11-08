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Тука предупредил о возможных провокациях во время матча "Украина-Сербия" в Харькове

8 ноября в 20:41

Замминистра утверждает, что получил информацию о подготовке провокаций из трех источников.

Тука_покушение
Тука уверен, что "план Суркова" - это не выдумка
podrobnosti.ua
Провокаторы попытаются дестабилизировать ситуацию в Харькове, организовав беспорядки во время товарищеского фубольного матча между сборными Украины и Сербии 15 ноября, утверждает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем необязательно "быть с Кремлем "на связи", – написал Тука на своей странице в Facebook вечером во вторник, 8 ноября.

По словам заместителя министра, за сутки он получил информацию о подготовке провокаций из трех источников: от футбольных фанатов, "не совсем отмороженных "отморозков"  и СБУ. Поиск участников провокаций ведется по всей стране. В качестве раздражителя могут быть использованы жесты в поддержку РФ со стороны сербских болельщиков.

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Как сообщалось, накануне СБУ предупредила о повышенной террористической угрозе в Харькове с 4 по 20 ноября, в том числе, в связи с футбольным матчем 15 ноября.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил, добытые хакерами материалы электронной почты советника президента России Владислава Суркова  по своему содержанию совпадают с материалами, которые находятся в распоряжении украинских спецслужб.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Тука Харьков СБУ Сурков
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