Тука предупредил о возможных провокациях во время матча "Украина-Сербия" в Харькове

Замминистра утверждает, что получил информацию о подготовке провокаций из трех источников.

Тука уверен, что "план Суркова" - это не выдумка podrobnosti.ua

Провокаторы попытаются дестабилизировать ситуацию в, организовав беспорядки во время товарищеского фубольного матча между сборными Украины и Сербии 15 ноября, утверждает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука.

"План Суркова" - не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем необязательно "быть с Кремлем "на связи", – написал Тука на своей странице в Facebook вечером во вторник, 8 ноября.

По словам заместителя министра, за сутки он получил информацию о подготовке провокаций из трех источников: от футбольных фанатов, "не совсем отмороженных "отморозков" и СБУ. Поиск участников провокаций ведется по всей стране. В качестве раздражителя могут быть использованы жесты в поддержку РФ со стороны сербских болельщиков.

Как сообщалось, накануне СБУ предупредила о повышенной террористической угрозе в Харькове с 4 по 20 ноября, в том числе, в связи с футбольным матчем 15 ноября.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил, добытые хакерами материалы электронной почты советника президента России Владислава Суркова по своему содержанию совпадают с материалами, которые находятся в распоряжении украинских спецслужб.