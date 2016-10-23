Правительство отклонит инициативу о повышение зарплаты народным депутатам

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Вместе с тем, в проект бюджета заложено повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов.

Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам - Гройсман Урядовий портал

Инициатива по повышению заработных плат депутатам Верховной Рады будет отклонена, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе Рада приняла выводы и рекомендации народных депутатов относительно проекта государственного бюджета на 2017 год. На текущий момент Кабмин прорабатывает изменения, предложенные народными депутатами.

"Те, которые дельные, будут учтены. Но некоторые будут нами однозначно отклонены. Мы не поддержим инициативу депутатов повысить самим себе зарплату почти в два раза. Считаю, что этот вопрос сейчас не ко времени", - написал Гройсман, отметив, что первоочередной задачей является "поднятие доходов обычных людей".

В частности, в проект бюджета заложено повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов.

Как сообщалось ранее, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень.

Заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).

В проекте Госбюджета на 2017 год правительство Украины предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.