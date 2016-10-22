Объединенные общины обеспокоены дополнительной нагрузкой на их бюджеты в 2017 году

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На объединенные общины планируют переложить оплату коммунальных услуг и энергоносителей в учреждениях образования и здравоохранения.

Объединенные общины хотят больше денег из бюджета Андрей Товстыженко, ZN.UA

В следующем 2017 году, кроме 158 действующих, 209 новообразованныхдолжны перейти на прямые межбюджетные отношения с Минфином, пишет в своей статье для ZN.UA Роман Якель.

Как отмечает автор, немало общин решили добровольно объединиться, потому что почувствовали, кроме благоприятной налоговой базы (об этом ZN.UA писало неоднократно), ряд других преимуществ. С недавних пор их бюджеты могут пополняться еще и за счет определенных видов платы за предоставление административных услуг.

"Однако на радость от будущего финансового достатка, уже сейчас падают тени грусти. Правительство в проекте госбюджета на 2017 год решил разбогатевшие на объединенные общины и города областного значения переложить дополнительные полномочия: финансирование оплаты труда непедагогических работников в школах, оплату коммунальных услуг и энергоносителей в учреждениях образования и здравоохранения, проезд льготных категорий в общественном транспорте, повышенные в результате решения НКРЕКП тарифы на наружное освещение. Весь этот груз обойдется местным бюджетам в кругленькую сумму — более 32 млрд грн. Одновременно областным и районным бюджетам предусмотрен значительный компенсационный ресурс — 14,9 млрд грн", - отмечает автор и подчеркивает, что объединенным общинам средства не предназначены.

Поэтому авторы объединения новых общин не скрывают беспокойства таким подходом. Например, в 2017 году в Тернопольской области стартует Великодедеркальська объединенная община (она будет включать в себя пока что пять сельских советов с населением 3700 жителей). Действующий сельский голова Великие Дедеркалы Иван Данилюк уже сейчас обеспокоен, что значительную часть средств, которая должна быть направлена на развитие общины, придется вбрасывать на содержание учреждений образования и медицины. С ним солидарен и поселковый голова Залисцив Любомир Фесик (тамошняя община на старте объединит десять деревень и поселок с населением 6000 жителей).

"В Украине почти всегда добрые дела сделано наоборот. В этом случае получилось традиционно: сначала позвали к жизни объединенные общины, а затем разрабатываем законодательную базу для этого. Если же общины идут впереди, подкрепившись финансовым ресурсом, то почему же их не обуздать?" – отмечает автор.

Подробнее читайте в статье Романа Якеля "Узаконенная (не)состоятельность" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".